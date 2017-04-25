﻿九龍站豪宅議幅收窄成交穩 未受辣招影響

針對「一約多伙」實施的新辣招對二手樓市未見影響，如九龍站上蓋豪宅如擎天半島、漾日居及凱旋門均於本月錄得成交，市價放盤約兩星期即有承接，但大多業主心雄，叫價高出市價太多，甚至封盤，令近月交投稍有回落。



香港置業分行營業經理羅慧慈表示，九龍站交投稍有回落，於4月中暫錄10宗二手成交，銀碼集中於2000萬元左右；3月份則錄得35宗買賣成交。雖然針對「一約多伙」的新印花稅暫未影響區內二手，但由於九龍站二手屢錄破頂、零議價甚至反價成交，加上3月交投熾熱，業主態度漸趨心雄，叫價往往高出買家預期，新近放盤普遍高市價5%或以上，而近月成交價亦平均上升3%，部份買家因而卻步觀望，亦有轉投一手新盤，令區內二手成交量稍稍放緩。



目前二手盤源緊張，大多業主連租約放售，部份甚至因睇好後市而封盤。市價放盤亦偏少，業主大多不設議幅，甚至反價，市價盤因此特別吃香，一般放盤約兩星期即有承接。



擎天放盤兩周2580萬沽



羅慧慈又指出，以擎天半島為例，4月中旬暫錄3宗買賣成交，平均實用呎價24000元。其中2座高層F室，實用面積1058方呎，3房1套，原業主以高市價2700萬元放盤，不足兩星期即以2580萬元略高市價獲承接。對上一宗同類型單位成交錄於本月初，為2座中層E室，實用面積1060方呎，3房1套，原業主開價2600萬元放售，後見樓市暢旺，反價80萬元約3%，最終以2680萬元連約200萬元車位成功沽出。



擎天半島3月錄9宗成交，平均實用呎價23000元，現約120個放賣盤，以3房單位為主，約95%連租約放售，平均實呎叫價約26000元，2房入場費1500萬元，3房入場費1800萬元。至於毗鄰的漾日居，羅慧慈補充，該屋苑4月中旬暫錄1宗買賣成交，7座高層C室，面積639方呎，屬屋苑罕有2房，原業主叫價1500萬元，議價後微減20萬元約1%，終以1480萬元創同類型新高價易手。



漾日居兩房呎價2.3萬



屋苑對上一宗同類型2房成交錄於1年前，當時造價約1000萬元。3房單位亦有破頂成交，例如3月尾成交的2座中層F室，面積794方呎，3房1套，原業主放盤半年，以原價1600萬元成交，雙方無議價，創同類型造價新高。對上一宗同類型成交錄於1月份，當時造價僅1300萬元。



漾日居於3月份共錄8宗成交，平均實用呎價約22000元。屋苑現約100個放賣盤，當中以3房戶為主，近90%連租約放售，平均實呎叫價約23000元，2房入場費1400萬元，3房入場費1500萬元。



凱旋門419呎售1260萬



另外，利嘉閣地產聯席董事顏廷軒透露，九龍站近月樓價屢創新高，業主均對後市信心十足，故部份業主封盤，甚至提高叫價。雖有買家追價，但情況仍維持理性，區內二手承接力因此下降，交投略微放慢。以凱旋門為例，屋苑於4月迄今暫錄1宗買賣成交，單位為映月閣中層C室，面積419方呎，原業主叫價1280萬元，放盤近一年終以1260萬元市價成交，減幅僅20萬元約1%。3月份交投熾熱，共錄5宗成交，平均實用呎價約27000元。屋苑現時約有150個單位放售，其中以3房單位為主，近6成連租約放售，平均實呎叫價33000元。1房單位入場費1200萬元，2房入場費1500萬元，3房單位入場費2450萬元。