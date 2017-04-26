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﻿屋苑錄市價租務

2017-04-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，大角咀奧柏．御峰2座中層G室，面積約274方呎，屬開放式間隔，開揚市景，經議價後以約1.45萬元租出，呎租52.9元，新租客為外區客，業主於2012年4月斥資約332.4萬元購入，租金回報約5.2厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣遠睛低層C室，面積253方呎，屬1房間隔，獲租客以1.35萬元租入，呎租約為53元。

  據了解，業主於2014年以462.2萬元購入，租金回報達3.5厘。

　　利嘉閣市務經理吳卓霖稱，將軍澳都會駅3座低層E室，面積約488方呎，為2房間隔，望內園景，以16500元租出，呎租約33.8元，業主於2016年以約628萬元購入，可享租金回報約3.2厘。

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