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﻿二手頻見市價租務個案

2017-04-28 列印
■奧運站凱帆軒經議價後以月租約二萬元租出。
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　　二手再錄市價租務個案，香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒3座高層B室，面積約467方呎，屬2房間隔，望全海景，經議價後以月租約2.05萬元租出，呎租約為43.9元，據悉，租客為專業人士，業主於03年以約263.8萬元購入上述單位，租金回報約9.3厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場A座中層6室，面積314方呎，兩房間隔，以1萬元「即睇即租」，呎租31.8元。中原分區經理周偉航表示，沙田銀禧花園5座高層G室，面積498方呎，以16000元租出，呎租32.1元，業主於99年以199萬元購入單位，是次租出單位可享約9.6厘租金回報。
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