﻿駿景園深淺對比時尚廳堂 開放式廚房

坐落火炭駿景路的駿景園，享有寧靜清幽的山景，鄰近沙田馬場。今次走訪其中一個8座中層單位，擁3房連1套房，佈置簡約高貴；更擁落地玻璃大窗，俯瞰翠綠的山景，心曠神怡。



位於駿景路1號的駿景園由新鴻基地產發展，樓齡21年，設有室內游泳池及網球場，對正沙田馬場，物業分兩期興建，共10座，提供約2500個單位。以第8座為例，每層有8伙，單位實用面積介乎974至1057方呎。



外望九肚山



是次介紹的第8座中層單位，實用面積1039方呎，大廳原則呈鑽石形，後來將客廳位置改裝成長方形，令戶主觀看電視節目的視覺效果更佳。客飯兩廳牆身和地板用上淺色系如米白及純白色，再襯托深色的電視牆身及家具，製造強烈的對比。客廳置有一個銅紅色的吊掛裝置，當天花燈槽照明時，吊掛裝置可以折射燈光，令環境更光亮。從單位大窗外望為九肚山一帶山景，開揚舒適。



大廳另一端為飯廳及廚房，業主將廚房改成開放式，同時將一半工人套房改建成酒桌，令飯廳和廚房融為一體。廚房主要以黑、白、灰三色為主，灰色的吊櫃、白色的桌面和黑色廚櫃，層次分明，簡單而有型。



主人套房及各房間，均闊落四正，各有一個大窗，室內可輕鬆佈置雙人大牀和高身衣櫥等大型家具，而室外可俯瞰開揚的九肚山景觀。3個房間都各有特色，例如其中一間房的布置用上鮮艷奪目的橙色和黃色，牀鋪及吊燈用了頗有童真的圖案，凸顯這睡房主人的性格。



上述單位為駿景園8座中層A室，實用面積1039方呎，採3房2廳連1套房間隔，連露台，另設工人房。業主現以1350萬元放售，實用呎價約12993元。