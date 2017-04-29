﻿沙頭角尚澄呎價逾一萬

遠東發展旗下沙頭角臨海住宅尚澄，日前一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批57伙價單，發展商提供最高9%折扣，折實平均呎價10,288，另大手客可再獲1%折扣，最貴單位定價逾千萬元。至於入場單位，開放式戶折扣後約257萬元起，最快下周開售。



遠東發展高級營業及市務總監方俊表示，「尚澄首批57伙單位中，最平入場單位為開放式單位，是近7、8個月新盤市場罕有低於300萬元的供應，屬『超值開心價』。樓盤準買家要有沙頭角居民證才能入票認購，將來轉售時亦只能出售予持有居民證的買家。由於區內未有其他有質素的樓盤供應，而現時沙頭角人口大約有1萬人，另有約3萬人擁居民證，不少居民均對沙頭角有情意結，所以料該盤有不少捧場客。」



買家限沙頭角居民



尚澄首批單位價單定價由282.43萬元至1,056.45萬元，價單呎價10,031元至17,815元，價單平均呎價11,305元。該價單最貴單位為1座6樓C室，2房連天台特色戶，定價1,056.45萬元，呎價高達17,815元。最平則為只推出1伙的開放式戶，2座2樓K室，面積277方呎，定價282.43萬元，平均呎價10,196元。



發展商提供多項折扣優惠，例如90天成交付款計劃減售價4%、特別折扣減售價2%、印花稅津貼減售價3%，以及家庭折扣優惠減售價1%等。另外，發展商亦提供備用二按貸款，最高達樓價30%，最高可承造九成樓價的一二按。價單顯示，入伙前按揭利率為P-0.5%，入伙後則以P+1%計算，按揭年期最長25年。



尚澄共261個單位，間隔由開放式至2房，主打1房及1房半單位，預目預計關鍵日期為明年10月底。