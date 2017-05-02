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﻿屋苑再錄市價租務成交

2017-05-02 列印
　　二手市場再錄市價租務個案，世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣曉暉花園5座高層C室，面積497方呎，2房間隔，望開揚景，經議價後以1.58萬元租出，呎租約32元，業主於2010年購入，當時作價310萬元，單業主可享租金回報逾6厘。

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居3座高層E室，面積459方呎，2房間隔，剛以17500元租出，呎租38.1元。業主於09年以295萬元買入物業，現成功租出單位，可享約7.1厘租金回報。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門聚康山莊5座中層E室，面積428方呎，剛獲一名區內客垂青，以1.08萬元租入，呎租25.2元。

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