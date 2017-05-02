﻿屋苑再錄市價租務成交

中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居3座高層E室，面積459方呎，2房間隔，剛以17500元租出，呎租38.1元。業主於09年以295萬元買入物業，現成功租出單位，可享約7.1厘租金回報。
祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門聚康山莊5座中層E室，面積428方呎，剛獲一名區內客垂青，以1.08萬元租入，呎租25.2元。
昨日五一勞動節，最低工資由每小時三十二點五元調高至三十四點五元，加幅百分之六點二。本報翻查勞工處網上招聘告示，發現四大缺人基層工種：洗碗工、清潔工、侍應和保安的時薪已高於新最低工資，其中以洗碗工最誇張...
2017-05-02
台灣新北市中和興南觀光夜市周日發生街頭槍戰，因拒捕與警方駁火的疑犯劉邦誠，昨依組織犯罪防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送到新北地檢署，傳媒追訪他時，劉以台語髒話大罵對方，警員隨即將他押解上警車。 劉邦誠棄械投降後，當局掃蕩其所屬幫派，新店警分局昨表示，新北地檢署指揮新北市、台北市警方組成「后羿專案小組」，拘捕劉邦誠與幫會成員等十人到案。行動中警方檢獲一百七十枚子彈、三柄手槍、一個手榴彈、棍棒等。當局懷疑劉邦誠教唆幫會成員，透過通訊軟件暴力追債。 警方昨依組織犯罪防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送到新北地檢署，大批傳媒聞...
2017-05-02
北韓頻試射導彈致朝鮮半島局勢緊張，美國政府明言不會排除對北韓動武，總統特朗普日前接受傳媒專訪時，表示北韓領袖金正恩以不足三十歲之齡，接替亡父管治朝鮮，且能擺平各方威脅鞏固勢力，足見對方是相當聰明的領袖...
2017-05-02
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座低層A室，面積639方呎，3房連套房間隔，成交價480萬元，呎價7512元，屬市價交投。原業主於13年以34...
2017-05-02
美股周一早段繼續個別發展，科技股為主的納指曾升40點，見6080點，再創日內新高水位；杜指則好淡爭持，初段在60點波幅上落，在20900點水位窄幅波動。新出爐的經濟數據遜預期，抵銷國會兩院就政府開支法案達成臨時協議的好消息，另油價走軟亦拖累能源股表現。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報20913點，較上周五跌27點；納斯達克指數收報6091點，升44點。滙控（005）美國預託證價格曾報64.29港元，較香港上周五收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格83.10港元，較香港收市價升0.15港元。 歐洲三大主要股市昨日假期休市。 憧憬蘋果fb業績造好 投資者...
2017-05-02
今晚歐聯四強首回合上演馬德里打吡，皇家馬德里近年都是馬德里體育會在歐聯戰線的剋星，加上作客的牀單軍團右閘陷兵荒，隨時讓銀河艦隊有機可乘，主勝可取。再者，兩軍近期交手入球寥寥可數，可再補飛兩球半「細」。 （有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 皇馬先後在一四年歐聯決賽、一五年歐聯八強及一六年歐聯決賽遇上馬體會，連同加時及互射十二碼賽果，馬體會悉數飲恨而歸，未能破除宿命。牀單軍團今仗更有不利消息，上輪西甲串演右閘的基文尼斯左大腿肌肉二級拉傷須休息三周，加上該隊同位置上亦有桑法蘭托利斯及維沙積高養傷，防線殘缺不堪，實難擋C朗拿度、賓斯馬等皇馬鋒將猛攻。 ...
2017-05-02
蘇格蘭人視威士忌如生命之水，威士忌蒸餾廠的數目多逾百家，這趟我來到蘇格蘭高地，當然要把握機會走訪區內知名蒸餾酒廠，品嚐陳年佳釀。 文：韋利圖：韋利、VisitScotland鳴謝：EGL Tours東...
2017-05-02
44歲的單親媽吳綺莉，今年3月尾涉刑事恐嚇17歲女兒吳卓林。據悉，卓林自入院後一直避見母親，母女關係僵持。搞到今個月中要到警署報到的吳綺莉近日神經緊張，消瘦不少。日前晚上，吳綺莉約一中女友人去銅鑼灣開...
2017-05-02
團結香港基金倡議推動「新玫瑰園計劃」，擴大在維港以外海域填海，開闢土地，以應付本港未來發展的需要，當中部份建議甚具創意，實際執行會遇上不少問題，但提出了一個可供社會討論的大方向。 團結香港基金估計本港未來三十年需要增加九千公頃土地，建議在長洲南、南丫西、屯門、將軍澳及蒲台島填海共三千五百公頃，其中在長洲南建龐大人工島，用作搬遷葵涌貨櫃碼頭設施，以釋出現址碼頭的六百四十公頃市區地發展住宅。團結基金作為民間智囊，提出宏圖建議，有拋磚引玉的作用，不論實際有多大阻力，總方面值得探討。 香港地狹人多，一直透過填海和發展新市填雙管齊下，製造新土地，容納新增人口。然而近年填海計劃不多，不...
2017-05-02
霍利時剛於周日憑「正本雄心」贏得今季第二十八場頭馬，攻勢沒有因成績一早達標而放緩，明晚跑馬地馬夜戰，霍利時於八場賽事均有馬列陣，昨晨他笑言自己尚未贏夠，希望可一直贏馬到煞科。至於參戰馬中，老霍認為以「育馬妙星」和「樂家將」的機會最樂觀。 「育馬妙星」今季踏入四歲成熟期，並在谷草千二米找到出路，陣上表現亦隨之進步起來，已經取得兩場頭馬，即使前仗升上三班亦只僅負得季軍，明晚重遊谷草千二米這強項，霍利時分析說︰「『育馬妙星』上場轉戰田草千二米，始終並非最適合牠的途程，落敗不能作準。賽後馬兒操練正常，今次回師勝程，將會以最佳狀態迎敵，只不過排位抽得十一檔，則有全程被逼走外疊的風險。...
2017-05-02