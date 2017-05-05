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﻿將軍澳廣場三房月租1.8萬

2017-05-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳廣場2座高層C室，面積544方呎，屬3房連儲物房間隔，每月租金約1.8萬元，呎租約33.1元。

  據了解，業主於2009年以約338萬元購入，按現水平租金計，回報率約6.4厘。

　　香港置業首席聯席董事馮智堯表示，將軍澳維景灣畔3座中層B室，1房間隔，面積約398方呎，以約1.35萬元獲承租，呎租約33.9元，據悉，新租客為外區用家，心儀屋苑會所設施完善及區內發展成熟，故決定承租。業主於11年以約318萬元購入上址，現租出享回報率約5.1厘。

　　祥益客戶經理古文彬表示，屯門叠茵庭8座高層E室，面積376方呎，以1萬元租出，呎租為26.6元。
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