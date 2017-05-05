﻿山頂豪宅地段 GUILDFORD COURT方正大廳寬敞雅致

山頂豪宅地段矜貴罕有，私隱度極高，向來為名人富豪薈萃之處。其中坐落僑福道的老牌豪宅GUILDFORD COURT，以廳大房大實用率高見稱，間隔四正實用。本刊是次為大家走訪當中一個低層放盤，內籠裝潢簇新，優雅美觀，外享開揚翠景，恬靜怡人。



GUILDFORD COURT位於山頂僑福道5號，毗鄰山頂道及香港仔郊野公園，附近一帶全屬低密度洋房及低樓，環境清幽，私隱度高，深受富豪名人喜愛。物業屬單幢低樓，樓高7層，1梯2伙共14伙單位，僅分2種呎數：一種為A室2308方呎；另一款為B室2053方呎，全屬4房雙套大宅。物業自設泳池及花園，大業主更計劃於年內加裝升降機，升級配套。



是次介紹的低層單位屬於屋苑呎數最大的A單位，實用率超過八成。大廳呈方形，由於面積寬敞，客飯兩廳因此分明。大廳以雪白牆身及淺色木地板裝潢，充滿溫馨家居感。穿過大門玄關，便至飯廳。廳內可輕鬆放置1張8座位黑色長餐桌，配以典雅吊燈及各式油畫，簡約雅致。客廳空間充裕，置有4張大沙發及及偌大茶几，旁邊更有餘裕添置大書櫃。當中3張藍色沙發呈U形佈置，中間置有大茶几，襯以吊扇，營造悠閒舒適感。廳內設有多扇寬廣排窗，外望內園及山頂青葱翠巒，引進陽光，暖意洋洋，開揚舒適。



4房雙套連1車位



單位擁4間睡房，其中2間為套房，均以白牆及木地板裝潢，呼應大廳。主人套房四正寬敞，置有大型雙人牀，可三邊下牀；牀尾更有一列巨型入牆衣櫃，佈置實用。房間並設2扇大窗，外望翠景，光猛通爽。無窗台設計亦令空間更實用。其餘房間同樣方正實用，可同時容納雙人大牀、書桌、書櫃及大衣櫃等家具，裝潢優雅；並設大窗，均無窗台，佈置容易，更具彈性。



獨立廚房呈寬敞方形，置大型白色吊櫃及地櫃，設三邊煮食櫃枱及長島吧枱，烹飪設備齊全，更可容納大雪櫃及多個焗爐。廚房又設偌大窗戶，促進通風。廚房另設獨立工作間，可放置洗衣機，作曬衫洗濯用。客套三廁均置浴缸，分別設浴缸及獨立淋浴間，保養簇新，乾爽整潔。



上述單位為GUILDFORD COURT低層A室，實用面積2308方呎，採4房2廳連2套房間隔，另設1工人套房。業主現以7800萬元連1車位放售，實用呎價約33795元。