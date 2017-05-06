﻿西環翰林峰472萬入場

恒地營業（一）部總經理林達民指出，「翰林峰首批130伙開價克制，今批單位價格為市價八折，希望『平少少』能引起市場關注，未來的目標呎價會逾3萬元。」
首批價單折實平均呎價約2.61萬元，分佈在第1至3座，大部份為開放式及1房戶。首批最平為3座8及9樓C室，兩者均屬面積195方呎開放式戶型，定價497.6萬元，價單呎價25,518元，計算發展商提供的120天成交即供付款可減售價4%及1%特別折扣後，單位最平472.72萬元入場，折實呎價24,242元。
折實呎價約2.61萬元
至於銀碼最大單位為1座17樓C室，面積427方呎，定價1,186.1萬元，呎價27,778元，計算5%折扣後，折實價1,126.795萬元。另外，2座38樓E室呎價最貴，面積223方呎，定價711.3萬元，呎價31,897元，計算5%折扣後，呎價30,302元。置業優惠方面，除上文提及的120天成交即供付款可減售價4%，以及買家可享有1%特別折扣之外，更提供最長達390天的成交期即供付款，計劃提供1%售價折扣。
翰林峰位於皇后大道西460號，共645伙，樓盤旁邊是港鐵香港大學站B1出口，預計關鍵日期為19年9月16日。