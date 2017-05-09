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﻿二手再錄市價租務個案

2017-05-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰7座高層G室，面積564方呎，2房間隔，新近以18000元租出，呎租31.9元。業主於今年剛以700萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

　　香港置業首席高級營業經理植光遠表示，牛頭角淘大花園N座低層4室，面積約368方呎，屬2房間隔，獲新租客以約1.35萬元承租單位，呎租約36.7元，據悉，業主於05年斥資約142.5萬元購入，回報率約11.3厘。

　　Q房網高級營業經理楊家俊稱，薄扶林碧瑤灣22座中層D室，面積1363方呎，3房間隔，以4.8萬元連車位承租，呎租約為35.2元，業主於2000年以480萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約12厘。
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