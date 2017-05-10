﻿木紋質感 打造温暖的家

木飾及皮革除了可以用來點綴家居外，倘若運用得宜也可為居所增添溫暖。就如以下介紹的室內設計個案般，設計師在設計、用色及物料上均採用了以上兩種物料，並透過彼此的組合配搭，打造出一個舒適溫暖的居停。



這個設計單位，是位於毗連西九龍柯士甸站的Grand Austin之內，單位實用面積1,200方呎，戶主夫婦二人希望居所的格調以簡潔、舒適及富現代感為主，因此邀請設計師Leslie Lam為單位設計操刀，塑造各種視覺效果。



客飯廳的假天花採圓角設計，以圓滑的線條修飾角位，加上滲光效果襯托，以營造摩登的時尚感及展現型格美感。廳區木地板以人字紋鋪砌，不但有助豐富空間的線條感，更能拉長視覺空間，使客飯廳顯得方正。



圓滑線條營造美感



電視背牆以捫皮及古銅鋼收邊，使線條統一，並以特色牆連貫電視牆、音響及廚房的隱藏門；沙發背後的牆亦貼上了木製的木紋牆紙，而陳列貯物櫃更用上條子玻璃加上燈飾，讓戶主能擺放心愛的擺設，令客廳細節更豐富。



設計師利用了單位樓底高達3.5米的優勢，特別訂造了飯廳吊燈。吊燈燈飾以高身鐵造外框支架加縷空造型，設在飯廳上，一冷一暖的對比有助區分客飯廳位置，而飯枱旁亦加設了茶鏡牆身，在全屋皮革及木材的溫暖設計下，更顯突出。



為了讓戶主同樣有舒適的視覺，設計師改動書房及客廳中間的牆身，以木材訂造的陳列櫃分隔開兩個空間，此舉不但可把客廳拉直，而且能增加收納空間。另設計師亦把主人房及客房中間的牆身稍移，擴大主人房空間並改建成特色高身衣櫃。



睡房與客廳設計截然不同，設計師巧妙地運用不同木地板的紋路，以及不一樣的鋪砌方式，來劃分睡房及客廳區域。睡房以橫紋鋪砌紋路較深的木地板，達區分效果之餘同時令睡房充滿溫暖氛圍。



深淺紋路區隔空間



牀頭區域是卧室的重點裝飾區之一，設計師以黑木框及灰藍色捫布造成牀頭特色牆，再在兩旁以白灰藍色的特色牆紙，來拼成灰藍色牀頭組合，冷色調的牀頭組合與房間空間形成對比效果，中間淨色捫布部分更能明顯劃分牀頭位置。



設計師為了善用睡房的長窗台，在近牀的窗台上加上坐墊，作為閱讀空間或成為閒坐間，方便戶主可欣賞維港景觀。牀邊的一側窗台位置，設置木材製的書枱，睡牀與書枱中間無遮擋，增加空間感，而且能讓戶主一邊欣賞窗外景色一邊工作，既省空間又實用。