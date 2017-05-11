﻿新樓開售搶客 北角半山豪宅業主心雄封盤

北角海景新盤熱賣，搶客之餘亦刺激二手業主叫價心雄，令部份買家望而卻步，問盤明顯減少，部份業主看好後市暫時封盤，令盤源進一步下跌；即使買家追價，整體成交也放慢。不過，其中北角半山老牌豪宅雲景台及珊瑚閣均錄破頂成交，而賽西湖大廈亦錄多宗大額成交。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角半山豪宅受盤源緊絀及新盤開售搶客影響，交投放慢，4月錄約25宗買賣成交，銀碼集中於1800萬元至2500萬元的3房1套大單位。3月份則錄約32宗成交，相當暢旺。



海天峰反價20萬2450萬沽



黃文龍提到，北角新盤維港頌開售熱賣，刺激區內二手業主心雄，近一成業主即時反價，尤以海景單位反應最大。例如賽西湖大廈最近有個8座高層A室成交，實用面積1105方呎，造價2380萬元，而下一個同類型單位已叫價至2500萬元，業主更表明不設議幅。又例如海天峰1座中層A室，實用面積1065方呎，原業主放盤近2個月，最終反價20萬元以2450萬元易手。



雲景台罕有連錄3宗易手



他表明，部份業主睇好後市，寧願封盤等樓價再升，盤源少成交減，造價則因此於近月上升近3%，近月亦出現多宗破頂或高市價成交。例如萬德閣B座中層02室，實用面積725方呎，作價1238萬元，高市價約3%。對上同類型單位亦成交於4月，成交價為1090萬元。現時諮詢問價者不少，亦有買家願意追價，但大多數放盤連租約無樓睇。



至於同位於北角半山的雲景台，向來每月僅錄1宗成交，但4月就錄得3宗成交，如頂層連天台特色戶，實用面積1065方呎，連約1000方呎天台，3房1套享煙花海景，連車位以約2650萬元易手，實用呎價24883元，創物業造價歷史新高。4月另外2宗成交為標準單位，平均實用呎價19600元。現時僅餘4個放賣盤，以3房戶為主，有2伙連租約放售，3房入場費1980萬元。



黃氏補充，老牌豪宅珊瑚閣4月錄得2宗買賣成交，當中B座高層03室，實用面積893方呎，望樓景，原業主放盤僅一星期議價30萬元沽出，造價1470萬元，實用呎價16461元，創屋苑同類型單位造價歷史新高。對上同類型新高錄於去年8月，造價僅1250萬元。另一宗成交為A座中層05室，實用面積1173方呎，享全海景，以2150萬元成交，實呎價18329元。屋苑於3月僅錄1宗成交，為A座低層05室，實用面積1173方呎，成交價1800萬元，實用呎價15345元。目前，該屋苑有約16個放盤，以3房為主，當中4成連租約放售，2房入場費1200萬元，3房入場費1500萬元。



賽西湖大廈20伙放賣6成連租約



據中原地產高級區域營業經理區國良表示，北角半山近月成交集中一線屋苑，以大房為主。如賽西湖大廈於4月份錄得2宗買賣成交，平均實用呎價23716元。當中6座高層A室，實用面積1290方呎，以3300萬元成交，實用呎價約25580元。3月共錄4宗成交，平均實用呎價22100元。



現時，屋苑約有20伙放賣盤，全屬3房戶，近6成連租約放售，入場費2050萬元。