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﻿二手續錄市價租務

2017-05-12 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區經理林旭樂表示，大圍名城3期盛世5座中層NC室，面積1042方呎，3房連套房間隔，議價後以34000元租出，呎租32.6元。

  據了解，業主則於15年以1352萬元購入物業，是次租出單位可享約3厘租金回報。

　　利嘉閣高級經理武秉強表示，小西灣藍灣半島1座低層E室，面積約451方呎，採2房間隔，經議價下以約17300元租出，呎租約38.4元，據了解，業主於2011年以約430萬元購入，現租出可享租金回報率約4.8厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河嘉亨灣5座高層G室，面積498方呎，屬2房間隔，望山景，獲租客以2.3萬元承租，呎租約為46.2元。
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