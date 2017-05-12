﻿時尚魅力 「偷位」增儲物空間

香港樓價愈來愈貴，新盤面積也愈來愈迷你，就算「上到車」也不一定有足夠的地方貯物，在有限的空間下如何可以能得心應手置物成為不少人的疑難。這次介紹的室內設計個案，設計師運用一些「偷位」的招數，巧妙地利用不同位置擺放物品，來解決貯物空間的問題。



這間位於荃灣昇柏山的2房單位，實用面積526方呎，住着戶主夫婦和他們的兒子，每人平均空間不算多，而女戶主亦有不少雜物擺放。設計師Eric Fung過往曾經替不少同類單位設計，思考如何去「偷位」貯物已經駕輕就熟，故是次設計同樣以實用性及貯物空間為重點，打造一個優雅家居。



除了要求實用、增加貯物空間外，戶主夫婦的另一個要求是設計高貴，因此設計師以此作為主調貫徹全屋。長形的大廳色調以白、啡、灰為主，飯廳的卡位餐椅其實暗藏「玄機」，把卡位卡板拉開，內裡可作貯物之用。設計師解釋，「設定卡位餐椅除了可以增加貯藏空間外，亦可使餐枱更靠邊，令主要走道更寬敞。」



卡位暗藏「玄機」



此外，設計師亦有不少「偷位」妙法，例如在大廳加設吊腳櫃，並在櫃身下設計滲光燈槽，當燈光照到地板時，使本來細小的空間看起來面積更大。此外，設計師亦建議戶主夫婦在原有地板上鋪設木紋膠地板，減低成本又可以塑造木地板質感，節省下來的金錢則可用於客廳雲石電視牆櫃及走廊拱門，令單位看起來更具質感及高貴。



細小的房間或許會是一大限制，但若睡牀擺位得宜，亦可創造空間。戶主兒子想有自己的書桌，奈何原有空間容納不下，設計師利用窗台位置製造旋轉書桌，在牀上把書桌轉過來便可使用，毋須額外預留地方擺放。



主人套房「隱藏」了一大貯藏空間，設計師在牀架下裝設了電動油壓鉸，只要按下掣便可把牀升起，方便戶主夫婦擺放物品於牀下，另外亦在化妝枱旁加設趟門大衣櫃，增加貯存空間。為呼應優雅的主題，牀頭的牆身綴以花枝圖案，而牀頭板裏亦設計了滲光效果，使房間觀感看起來更溫潤、豐富。