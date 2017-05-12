﻿銀幕寬窗透景 匡怡居木系暖廳雅致怡人

沙田九肚山傳統豪宅地段，興建不少花園洋房，區內以用家主導，所以市場放盤不多，是次精選的放盤位於匡怡居，實用面積約755方呎，據了解，屋主曾斥資約250萬元豪裝，屋內主要以木系裝潢，時尚耐看，甚有品味。



匡怡居位於馬樂徑10號，由24座洋房依山而建，環境清幽，樓齡約31年，屋苑設泳池及平台花園。實用面積普遍大約700至800方呎不等，可說是此豪宅地段上洋房入門之選。交通方面，由匡怡居駕車不用約15分鐘，即可達港鐵沙田站，另有綠色專線小巴，來往沙田市中心。



洋房樓高3層，實用面積約755方呎，設有平台及花園。從洋房的車庫門口內進，大廳一列玻璃窗，九肚山美景盡入眼簾，客廳間隔方正，樓底特高，一屋以簡約木系風格為主題，白色牆身配以深色系家具，其中一幅牆身更以雲石點綴，中間掛有電視，別具特色。



廚房開放式設計



拾級而上，便是寬敞的飯廳，設有假天花，現場所見，已擺放了6人長餐桌及餐椅，旁有飾櫃。飯廳旁是開放式廚房，視覺上，令整個用膳空間更為擴大。廚房設備齊全，除設有焗爐及蒸爐外，亦設大雪櫃及紅酒櫃。2樓設有2間睡房，當中主人房寬敞偌大，即使放置大型雙人牀及衣櫃亦綽綽有餘。2間睡房均於天花造了燈槽，同樣以木系裝潢貫徹主題。浴室以雲石裝飾，並設大鏡及淋浴間，乾爽整潔。



此外，洋房還設有約220方呎平台花園，住戶閒時可於花園種植各種植物，盡享綠色生活。現時，業主現以1900萬元連1車位放售，實用呎價25166元。