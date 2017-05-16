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﻿意想空間 熱狗麵包變沙發

2017-05-16 列印
■Seletti與荷蘭設計工作室Studio Job的全新合作項目UN_LIMITED EDITIONS，將2種美國流行文化象徵：「熱狗」和「漢堡包」變成實物，帶來「快餐傢俬」系列，當你坐在熱狗沙發上時，香腸、番茄、青瓜片紛紛變成咕，玩味十足。
■這盞Tiffany Tree lamp以一根根樹根像「踮起腳尖般」站立，茂密的樹葉以2種不同深淺綠色相間，形成燈罩，枱燈的頂端則有一隻剛飛上枝頭的老鷹，充滿威嚴。
■屬於UN_LIMITED EDITIONS系列的Banana Lamp，外形恍照一條脫了一半皮的香蕉，蕉皮捲起作為支撐，果肉則為燈泡，由樹脂及玻璃製成，設有“Huey”, “Dewey” & “Louie” 3個版本。
■Verso是一盞可調式枱燈，一道長長的樓梯上坐著一個正在沉思的人，燈光則由樓梯下方散出，與平常的枱燈較為接近，但又為書桌添上了一點不平凡。
■Elephant Lamp為你展示了一個浪漫的童話故事，一隻大笨象在山頂和月亮的邂逅，頭頂著的月亮散出柔柔的燈光，帶出寧靜的感覺。
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        有沒有想像過自己變成小矮人在食物中穿梭？意大利創意家具品牌Seletti近日再度推出特色創意設計，不少人愛吃的熱狗麵包化身為沙發，還有其他各種新穎枱燈，彷彿向你訴說一個個故事，為你的書桌增添朝氣，進入奇幻世界。資料來源：Seletti

網址：http://www.seletti.it/
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