新世代無網絡不歡，但在虛擬世界中，人們可以隱藏身份行事，網絡成為騙徒橫行之地，消費陷阱多不勝數。消費者委員會昨天公佈，過去三年網購的投訴高達二千一百多宗，今年首四個月有近一千宗，由於不少消費者中招後不作投訴，實際情況可能比想像中更為嚴重。 消委會揭發三個網上消費陷阱，其中「進化版」貨不對辦，指的是有買家上網購買高價音樂會門票，收貨時發現為平價票，消委會代為出頭追究，怎知發現網站疑「移形換影」，以域名.hk作尾，令人以為是香港網站，實際在西班牙註冊，想追討，難上加難。亦有網站貨品標價似以港元標價，買家落單後，才獲通知以人民幣計價，變相加價，買家想取消交易，網站要收取手續費，最...

2017-05-16