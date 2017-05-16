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﻿二手續錄市價成交

2017-05-16 列印
  據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，新屯門中心6座低層D室，面積603呎三房單位，以515萬成交，屬市價。原業主於2011年以約230萬購入上址，單位帳面升值逾倍成交。據了解，新買家未有實際視察物業，但有感樓價合理，遂便決定以購入上址投資。

　　世紀21奇豐物業海典灣分行經理胡佩碧表示，馬鞍山迎濤灣A座低層E室，面積535呎，2房間隔，以628萬元成交，呎價11738元，屬市價水平。原業主於2013年1月以384萬元購入，帳面獲利244萬元，升值64%。

　　名采策略營業董事姚雲龍表示，北角建華街51號楓林花園三期高層C室單位，面積365呎，兩房兩廳，獲一名用家以560萬元低市價4%承接。原業主於2014年5月以455萬元市價購入，持貨3年多帳面獲利105萬元沽出離場，物業升值23%。
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