﻿嘉輝臺木系寬廳洋溢暖意 坐享寧靜市景

何文田為九龍豪宅地段之一，又屬於34校網，有不少著名中學及小學，吸引不少有子女的家庭客入住。今次走訪的單位，是坐落於何文田山道的嘉輝臺，位置旺中帶靜，放盤實用面積952方呎，不設窗台，景觀開揚，室內裝潢以木材為主，饒富大自然原始氣息。



嘉輝臺位於何文田山道26號，地勢稍高，入伙約39年，幾年前曾進行翻新工程，屋苑外貌保持新淨，分A、B兩座，其中B座合共21層，一梯三伙設計。



主人房設玻璃浴室



屋苑鄰近何文田山道休憩公園及京士柏遊樂場，附近亦有巴士及小巴途徑，住客可以沿衛理道步行數分鐘前往油麻地窩打老道一帶鬧市。甫踏入這個實用面積952方呎單位，方正寬闊的大廳就在眼前，據了解，屋主於數年前買入，因此內籠保養簇新，客飯兩廳沒有太多或複雜的裝飾擺設及大型家具，近廚房的飯廳位置，擺放4人木餐桌椅，客廳則放了1張灰色的沙發及矮身電視櫃，牆身掛上電視機，盡量保持大廳的空間感。近大門有一列曲尺形木造矮身櫃，除提高收納量外，更為客飯兩廳作明顯區分。



連車位叫價1580萬



大廳其中一道牆以及廚房、客廁及一房的門，統一地用上近年室內設計流行的水泥混凝土建造，令人看上去更一致。大廳的天花除了安裝燈槽外，還裝上多個小吊燈，令室內光線更充足。客廳設有一列大窗，向南可遠眺公主道及愛民邨，毗鄰有不少樹木，開揚舒適。房間方面，主人套房寬敞實用，大牀置中後可三邊下牀，設有對流窗，同樣遠望公主道的市景，並附設玻璃浴室。另一房現闢作工作間，備有基本家具，包括曲尺形書桌，方便工作。



上述介紹的嘉輝臺B座低層3室，實用面積952方呎，3房2廳連1套房間隔，業主現連車位叫價1580萬元放售，實用呎價約16597元。