﻿恒基232億奪美利道地王

該地王前身為美利道多層停車場大廈，地皮面積3.1萬方呎，屬商業用途，可建總樓面為46.5萬方呎，最高地積比為15倍，料中高層單位可享海景。項目於上周五截標以錄得9份標書，入標情況合乎預期。地政總署昨日公佈，由恒基以232.8億元投得。
招標文件顯示，中標財團需興建逾300個停車位，分別由財團私人擁有及提供予公眾使用，上述面積須計算入總樓面之內，惟若停車場設置於地庫內，財團可申請不將上述面積計算入總樓面之內；中標財團日後不可將項目拆售，市場人士料有關因素亦會影響財團出價。
理想城市企業及估值部主管張聖典表示，今次的標價反映該集團志在必得，而該集團於2014年投得的尖沙咀中間道商業項目，亦需提供停車場，與今次項目發展模式相似，料有關經驗有助該集團計數。
他預料，項目落成每方呎的售價逾6萬元，每方呎租值達150元。
另外，地政總署亦於同日公佈，啟德第1K區1號住宅用地，由內房財團合景泰富及龍湖地產，以72.3億元投得。若以項目面積約57.5萬方呎計算，每方呎地價約12563元，略高市場估值範圍。
該地皮佔地約10.4萬方呎，地積比率約5.5倍，適合作中密度發展。萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，地皮易於規劃發展，近未來港鐵啟德站，但部份海景可能被阻，高層單位可做特色戶，估計總發展成本約120億元，落成後每方呎售價約2.3萬元起。