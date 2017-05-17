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﻿二手紛錄市價租務

2017-05-17 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理何鎮宇表示，銅鑼灣曦巒低層A室，面積465方呎，屬1房間隔，望城市景，獲租客以2.2萬元租入，呎租約47元。據了解，原業主於12年以1119萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報逾2.3厘。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居8座低層B室，面積633方呎，3房間隔，以1.15萬元租出，呎租18.2元。

　　香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒7座中層G室，面積449方呎，以約1.8萬元獲承租，呎租約40.1元，據悉，新租客為日籍人士。業主於12年以約560萬元購入上址，按現租金水平計算，租金回報約3.9厘。
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