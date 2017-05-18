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﻿二手續錄市價租務

2017-05-18 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分區經理周偉航表示，沙田溱岸8號5座低層E室，面積718方呎，3房連套房間隔，以28000元租出，呎租39元，業主於13年以823萬元購入單位，是次租出單位可享約4.1厘租金回報。

　　香港置業區域經理張仲賢表示，旺角麥花臣匯1B座高層D室，面積約293方呎，屬開放式間隔，以約1.56萬元租出，呎租約53.2元。業主於15年以約605萬元購入上址，按現租金水平計算，租金回報約3.1厘。

　　Q房網營業經理何鎮宇表示，灣仔樂滿大廈低層A室，面積425方呎，屬2房間隔，望開揚景，獲租客以2.3萬元租入，呎租約為54.1元，據了解，業主於13年以715萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報逾3.8厘。
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