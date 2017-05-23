中原分行經理黃建津表示，天水圍慧景軒1座低層F室，面積671方呎，3房連套房間隔，日前以535萬元成交，呎價7973元，屬市價，原業主於03年以119萬元一手形式買入單位，現沽貨帳面獲利416萬元。
美聯營業經理林志堅表示，將軍澳東港城5座高層F室，面積466方呎，屬2房間隔，景觀開揚，成交價666萬元，呎價約14292元，原業主於14年以468萬元購入，是次轉手帳面獲利198萬元。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑C座高層12室，面積535方呎，獲區內上車客垂青，以473萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為8841元，屬市場價成交。原業主於10年0以約150萬元（自由市場價）購入，持貨7年多，轉手帳面獲利約323萬元。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓稱，馬鞍山中心4座中層C室，面積375方呎，2房間隔，望海景，經議價後獲上車客以561萬元承接，呎價14960元，屬市價水平。據了解，原業主於13年以395萬元購入，帳面獲利166萬元。
利嘉閣市務經理陳敏生稱，荃灣愉景新城11座中層D室，面積581方呎，採3房連套房設計，望市景，以750萬元獲承接，呎價約12909元，據悉，原業主於07年7月以約241萬元購入，現轉手帳面獲利509萬元。