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﻿牽晴間二房租出八厘回報

2017-05-23 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分行經理黃啟立稱，粉嶺牽晴間3座低層E室，面積384方呎，2房間隔，議價後以11500元獲承租，呎租約30元。據悉，業主則於1998年以172萬元購入上址，是次租出單位可享約8厘租金回報。

　　祥益高級客戶經理主管陳阿麗表示，屯門美樂花園4座高層A室，面積861方呎，3房間隔，日前獲一名區內客垂青，以1.68萬元租出，呎租19.5元。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門疊茵庭3座中層H室，面積376方呎，以9800元租出，呎租26.1元。

　　香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺1座高層B室，面積約667方呎，3房間隔，以約2.75萬元租出，呎租為41.2元，據悉，新租客為一間韓資公司，承租上址主要作員工宿舍之用。業主於10年以約580萬元購入，按現最新租金計，回報率約5.7厘。
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