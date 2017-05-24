﻿畢架山一號廳堂寬敞 水晶吊燈點綴

畢架山一號坐落傳統豪宅地段九龍塘筆架山，毗連多條主要幹道及九龍塘站，附近又有大型商場及公園，環境靜中帶旺。加上坐擁名校校網，是次走訪其中一個中層單位，內擁瑰麗裝潢，附設露台，外望九龍塘一帶開揚市景，舒適怡人。



畢架山一號位處九龍塘筆架山，依山而建，有小路連接歌和老街及窩打老道，兼且鄰近港鐵九龍塘站，交通便利。即使駕車往大型商場又一城及大型公園石硤尾公園，亦只需數分鐘車程，享完善消閒配套。加上屋苑坐享小學41號校網之優勢，網內有不少著名學校，又毗鄰城市大學及浸會大學。



坐擁名校網優勢



樓齡僅13年的畢架山一號，由16座中低密度物業組成，共提供607個單位。屋苑並設三大特色歐陸園林，泳池及完善會所，氣派豪華。是次介紹的中層單位就屬屋苑主打的3房1套戶型，面積1115方呎。單位大廳呈寬敞長方形，客飯兩廳採用杏色牆身及白色地磚裝潢，綴以牆鏡、燈槽及大型水晶燈，瑰麗溫馨。



露台景觀開揚



客廳置有中黑色沙發及電視櫃；飯廳則置有圓餐桌及紫紅色餐椅，襯以牆鏡、油畫及吊燈，格調高雅，璀璨華麗。單位附設露台，以玻璃門連接，倚地理優勢居高臨下，外望又一城方向，享開揚半山住宅景，恬靜怡人。



大宅擁3房1套，皆寬敞四正，裝潢素雅。主人套房以白色為主調，大型雙人牀可三邊下牀，更有空間放置大型組合櫃。房內設有偌大窗戶，景觀開揚，採光充足。另外2間睡房均置有單人牀及書桌，並設開揚大窗。獨立廚房呈長方形，置有兩邊煮食櫃枱，擁3個爐頭及通風窗，設備完善。客套兩廁分別設浴缸及淋浴間，乾爽整潔。上述單位為畢架山一號3座中層B室，實用面積1115方呎，採3房2廳連1套房間隔，連露台，另設1工人套房。業主現叫價3100萬元連1車位放售，實用呎價約27803元。