 Advertisement
  • 2017年5月24日 星期三
  • 26º
  • 97%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 地產

﻿二手續現市價租務

2017-05-24 列印
  二手再現市價租務個案，Q房網營業經理陳振興稱，西環泓都1座高層A室，面積651方呎，屬3房間隔，享有海景，獲租客以3.3萬元承租，呎租約50.7元。

  據悉，業主於05年以742.7萬元購入，按買入價計算，租金回報率達5.3厘。

　　中原分行經理黃嘉偉表示，粉嶺聯和墟逸峯剛錄租賃個案，為5座中層C室，面積510方呎，2房連儲物房間隔，以15000元獲承租，呎租29.4元。據了解，業主於13年以458萬元購入單位，是次租出，可享約3.9厘租金回報。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座低層D室，面積540方呎，3房間隔，日前獲一名區內客垂青，以1萬元「即睇即租」，呎租18.5元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd