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﻿嘉亨灣兩房月租2.2萬

2017-05-25 列印
  二手再錄市價租務個案，利嘉閣經理黃諾文稱，小西灣嘉亨灣1座中層F室，面積約499方呎，屬2房間隔，享鯉魚門海景，剛以22000元租出，呎租約44.1元。據悉，業主於2010年以約548萬元買入上述單位，現出租可享租金回報約4.8厘。

　　Q房網營業經理馬宏恩稱，西環寶翠園2座高層B室，面積667方呎，屬2房間隔，單位開揚，獲區內客以3.1萬元承租，呎租約46.5元，據了解，業主於11年以1000萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.7厘。

　　祥益客戶經理陳秀春稱，屯門寶怡花園2座低層D室，面積480方呎，2房設計，以1.15萬元租出，呎租24元。

　　美聯聯席區域經理鄧文德表示，將軍澳天晉IIIB期中層A室，面積693方呎，屬3房間隔，以2.15萬元租出，呎租31元。
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