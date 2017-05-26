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﻿德福低層兩房1.75萬租出

2017-05-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園N座低層2室，面積494方呎，屬2房間隔，以1.75萬元租出，呎租約35.4元。業主於12年以約435萬元購得，按現水平租金計，回報率約4.8厘。

　　中原分行經理黃嘉偉表示，粉嶺逸峯2座中層C室，面積476方呎，2房連儲物房間隔，以14000元獲承租，呎租29.4元。據了解，業主於13年以422萬元購入單位，是次租出單位可享約4厘租金回報。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳新都城1期4座高層B室，面積364方呎，採2房間隔，望內園景，剛以14300元租出，呎租39.3元。據悉，業主於07年以154萬元買入物業，現成功租出單位，可享約11.1厘租金回報。
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