﻿光感美學 善用玻璃「小把戲」

居所的收納容間是不少人頭痛的問題，若然要與優美的海景並存，設計起上來說更是難上加難。是次的室內設計個案，設計師使用白色作為主調，並以灰玻璃及胡桃木色等設計素材，為單位增添細節及質感，塑造一個既實用又美觀，且光線充足的型格居室。



這間位於馬鞍山迎海的設計個案，原先屬1房間隔，實用面積約760多方呎，廳堂面積特大。女戶主與一小兒子同住，所以打算多闢一間睡房，亦希望兒子在睡房裏能欣賞海景，因此要在空間改動方面多下點功夫。除了改動原有間隔外，設計師Kim Ng亦在大廳及睡房運用各種「小把戲」，劃出更多空間及貯藏量之餘，也能配合怡人的海景。



暖冷對色更添層次



原則的客飯廳呈曲尺形，設計師首先把門口位置的小客廁拆除，改造成白色高身飾櫃連燈槽，拉長大廳空間，白色櫃身使整體觀感歸一。另外，設計師特別在飯廳的飯枱一側加裝大灰玻璃鏡作為點綴，並增加用餐位置的空間感，天花的暖色滲光與冰冷的灰玻璃形成對比，為居所增添型味。



另外，設計師特意在客廳位置以小屏風劃分出客、飯兩廳的區域，不浪費地方又能使大廳更美觀。小屏風旁亦增設了一個矮身白櫃連滲光燈槽，增加貯存容量，櫃頂也可擺放戶主的紀念品，為大廳添上更多個人特色。至於客廳的位置，這部分的家具則以深色為主，例如擺設黑色沙發、灰黑色窗簾及淺灰小座椅等，配合室外白光的映照，營造出另一種對比。



從客廳至窗台及露台的中間點則以一座白色電視櫃作區分，電視櫃後的空間被設計成另一個小天地，窗台上鋪設了軟墊，戶主閒來可安坐窗台上休息或欣賞窗戶景致。設計師表示，戶主的大兒子正在外國唸書，窗台上的軟墊正好是單人牀的尺寸，在大兒子回來留宿時，這個空間就會變成另一個睡房。



玻璃睡房盡透海景



主人睡房設計以清雅為主，牀頭以銀灰色咕o臣覆蓋整個牆身，並以規律橫直紋作點綴，簡單大方。為了增加貯存量，除了加裝高身衣櫃，設計師亦為主人房新造了木地台，作貯物之用，而木地台的設計也正好襯托出主人套房的閒適及和諧美。



說到這設計個案最大的特點，莫過於特別為戶主兒子打造的「玻璃房」。設計師把原有大廳中的窗戶位置預留作小兒子的睡房，房間與窗台一側的小天地相互連接，並以清玻璃門及清玻璃牆作為房區的分隔，目的是讓兒子在房間內也可以望見窗台外的優美景觀，亦有助減低狹逼感。另外，房間內加裝了大衣櫃及地台，方便戶主兒子儲藏衣物及物件，而玻璃牆外面也放置了梯形層架，用作陳列或擺放物品，善用每一寸空間。