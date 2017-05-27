﻿倚龍山莊複式戶享山水景

坐落於露輝路之上的倚龍山莊，由33座組成，提供約328個分層及複式單位，屋苑除了附設住客會所，同時亦有提供穿梭巴士，只需15分鐘即可往返大埔墟港鐵站，配置基本完善。



今次走訪的單位為10座高層D室，實用面積1585方呎，採上下層設計。甫入屋內，先會見到長形巨廳，裝橫走簡約路線，以白色及木色為主調，再配以落地玻璃窗，拉大室內空間，予人寬敞舒適之感。單位為三房一套設計，均位於上層位置，其中主人房擺放大牀後，仍可三邊落牀，另房內設大型窗戶，同時可望屋苑內園及遼闊山景，景觀相當開揚。另外，單位亦連有私家天台，方便住戶隨時賞景。



市況方面，利嘉閣地產高級客戶經理陳盆卿表示，倚龍山莊五月份暫未錄得成交，四月份則有三宗，主要為複式單位，其中有11座的複式戶，連一車位以1428萬元易手，呎價約9207元，而現市場放賣盤約有11個，複式叫價由1480至2000萬不等，均連有一車位。



坐落於露輝路之上的倚龍山莊，由33座組成，提供約328個分層及複式單位，屋苑除了附設住客會所，同時亦有提供穿梭巴士，只需15分鐘即可往返大埔墟港鐵站，配置基本完善。



今次走訪的單位為10座高層D室，實用面積1585方呎，採上下層設計。甫入屋內，先會見到長形巨廳，裝橫走簡約路線，以白色及木色為主調，再配以落地玻璃窗，拉大室內空間，予人寬敞舒適之感。單位為三房一套設計，均位於上層位置，其中主人房擺放大牀後，仍可三邊落牀，另房內設大型窗戶，同時可望屋苑內園及遼闊山景，景觀相當開揚。另外，單位亦連有私家天台，方便住戶隨時賞景。



市況方面，利嘉閣地產高級客戶經理陳盆卿表示，倚龍山莊五月份暫未錄得成交，四月份則有三宗，主要為複式單位，其中有11座的複式戶，連一車位以1428萬元易手，呎價約9207元，而現市場放賣盤約有11個，複式叫價由1480至2000萬不等，均連有一車位。