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﻿城市花園1318萬易手

2017-05-31 列印
  名采策略營業董事姚雲龍表示，北角藍籌屋苑城市花園第12座極高層D室，實用面積857方呎，獲一名外區買家斥資以1318萬元承接，實用呎價15379元，低市價5%，原業主於2011年1月以750萬元入貨，持貨6年，帳面獲利568萬元，物業升值近76%。業主原先叫價1350萬，在巧遇實客下，即時酌量減價32萬元，買家於十小時內，拍板購入作自住。

  中原分行經理陳旭明表示，東涌昇薈7座中層D室，實用面積671方呎，連租約以740萬元易手，平均呎價11028元，該單位現時月租1.45萬元，回報2.4厘，惟市值租金1.8萬元，料回報將升至2.9厘。

  原業主於2013年以508.5萬元買入單位。
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