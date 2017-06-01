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日報新聞 > 地產

﻿二手再錄市價成交案

2017-06-01 列印
　　據星島地產網報導，二手再錄市價成交個案，中原副分區營業經理黃家樂表示，馬鞍山迎海5座中層D室，面積798方呎，3房連套房間隔，議價後以1100萬元易手，呎價13784元，屬市價水平。

　　美聯首席高級營業經理陳國志表示，沙田花園城3期B座高層F室，面積約為268方呎，2房間隔，以約400萬元成交，呎價約為14925元。原業主於13年以約270萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約130萬元。

　　利嘉閣高級聯席董事萬達人稱，觀塘麗港城2期30座中層C室，面積約517方呎，為2房間隔，望山景，以650萬元獲買家承接，呎價約12573元，據悉，原業主於10年以約345萬元買入上述單位，帳面獲利約305萬元。
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