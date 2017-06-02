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﻿二手再錄市價租務

2017-06-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業分區董事黃慶龍表示，大角咀帝峯‧皇殿1座中層A室，屬4房雙套房間隔，享開揚景，面積約1424方呎，以約6萬元租出，呎租約42.1元，原業主於10年以約2116.7萬元購入上址，現享回報約3.4厘。

　　Q房網高級營業經理劉焯輝表示，灣仔星域軒2座低層E室，面積581方呎，屬1房間隔，望山景，獲租客以3.2萬元承租，呎租約為55.1元，據了解，業主於00年以485萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約7.9厘。

　　中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園5座中層D室，面積498方呎，2房間隔，月租1.15萬元，呎租23.1元，業主於10年以186萬元買入價計，租金回報約7.4厘。
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