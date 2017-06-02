﻿華景園時尚雅廳亮麗怡人 露台盡透海景

背山面海，是不少人置業的要求，是次介紹的華景園，鄰近淺水灣，放盤實用面積1269方呎，3房連1套房間隔，一屋佈置時尚亮麗，別具品味，從露台外望南灣一帶寧靜海景，相信是不少人夢寐以求的安樂窩。



華景園坐落於南灣道61號，旁為南灣大廈，華景園樓齡約31年，由3座組成，提供174個單位，設有住客會所，提供泳池、健身室及網球場等設施。屋苑鄰近中灣泳灘及南灣泳灘，勝在附近住宅不多，加上與人多熱鬧的淺水灣泳灘有一段距離。由屋苑駕車前往中環或灣仔，只需大約30分鐘，非常方便。



登堂入室，會被大廳豪華的裝潢吸引，據了解，屋主於數年前買入時曾斥資約350萬元豪裝全屋，一屋佈置如不論是牆壁、地板及家具等也傾向選用淺色，大廳設有假天花，以天花燈槽及射燈映照大廳，飯廳更掛有古典吊燈，令樓底更見高曠。客廳連接露台，向西南，近望赫蘭道一帶豪宅，翠綠樹景，遠為南灣一帶無遮擋海景，偶爾享受習習海風，實在寫意。



大櫃暗藏乾坤



單位內有3間房，其中主人套房面積寬敞，雙人大牀置中，可以三邊下牀，而牀尾的大櫃更內有乾坤，打開電視機側的一道趟門，是一個小型衣帽間，井井有條地擺放屋主的衣履，既善用空間，又不失觀瞻。另外2個房間的設計充滿童真，其中一個房間貼上湖水綠的牆紙，擺放了一張嬰兒牀，另一個房間在窗邊加裝書桌，還加上高身層架，有序地放置放置飾物，令白杳的天花充滿玩味。



上述介紹的單位是淺水灣華景園3座中層B室，實用面積1269方呎，採3房2廳連1套房間隔。業主現連1個車位以4500萬元放售，實用呎價約35461元。