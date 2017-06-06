﻿剛性需求持續 何文田豪宅用家主導交投回穩

政府早前收緊按揭要求，但未有明顯影響豪宅市場。以何文田為例，區內用家需求持續，有準買家更於新辣招宣佈後加緊睇樓，擔心政府再出辣招加重換樓負擔。當中指標豪宅屋苑半山壹號及君頤峰均見交投回升，不少為3房單位，而向來交投罕有的恆德大廈亦於5月份錄得成交。



中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，以二手私樓計算，何文田於5月至今暫錄27宗買賣成交，而4月份共錄30宗成交。代理指，區內豪宅市場冷卻近1個月，盤源逐漸補充，買家亦開始接受新價錢，令部份屋苑如半山壹號及君頤峰等交投量回復平穩。5月份成交多集中於2500萬元左右3房單位，大多以好價易手，買家以自用為主，可見區內剛性需求持續。另外，雖然金管局早前加推按揭辣招遏抑樓市，但何文田二手豪宅市場暫未受明顯打擊，區內買賣雙方仍睇好後市，業主議幅有限，大多僅得3%內。目前睇樓人流維持平穩，亦有個別買家擔憂政府再有辣招，加重入市負擔，於是最近的睇樓活動未有下跌。



半山壹號2730萬理想價沽



半山壹號於5月至今暫錄6宗買賣成交，平均實用呎價21200元。當中半山徑33座低層單位，實用1202方呎，原業主放盤半年議價70萬元，以2730萬元理想價沽出，實用呎價22712元。回顧3月，屋苑共錄12宗成交，不少是連租約易手，平均實用呎價19700元。由於3月份市況不錯，消耗市場大量購買力，導致屋苑於4月份捧蛋。經過1個月冷卻，盤源補充，買家亦接受現實，交投至5月份逐步回復平穩。半山壹號現時約有150個買賣放盤，當中僅40個確實放售，以3房戶為主，約20%連租約放售，平均實呎叫價約22000元，細3房入場費約2100萬元。



君頤峰1550萬連約易手



余社朝續指，何文田大屋苑之一君頤峰亦打破4月份零成交悶局，於5月至今陸續出現2宗買賣成交，均屬市價，平均實用呎價約20000元。當中8座低層D室，實用829方呎，原業主放盤2個月議價50萬元，以1550萬元連3.2萬元租約易手，屬區內筍盤。屋苑現時約有60個放賣盤，以3房戶為主，近半數連租約放售，平均實呎叫價約23800元，3房入場費約1620萬元。



恆德大廈呎價16393元沽



據香港置業營業經理麥志盆表示，坐落何文田巴芬道3號的老牌豪宅恆德大廈，全幢12伙單位實用面積劃一1830方呎，於5月份罕有錄得1宗買賣成交，單位為高層3房1套間隔，另設1工人房，以3000萬元易手予自住買家，實呎價16393元。原業主於1976年4月僅以54萬元買入單位，持貨長達41年，現沽貨帳面大幅獲利2946萬元離場，單位升值超過54倍。屋苑平日交投疏落，於4月份亦未有成交，對上成交錄於2009年11月，1個高層單位以1650萬元沽出，實呎價9016元。現時，恆德大廈僅得2個放賣盤，全部業主自住中，平均實呎叫價17700元，入場費需3200萬元。