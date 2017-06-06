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﻿維景相連戶呎價1.7萬破頂

2017-06-06 列印
  據星島地產網報道，二手再錄市價成交，中原地產分行副分區營業經理伍錦基表示，維景灣畔1座高層C及D室以1764萬元易手，面積共1020方呎，呎價17294元，創屋苑歷史新高。

  原業主2011年4月以1000萬元買入，帳面獲利764萬元，單位升值1.3倍。

　　世紀21奇豐物業高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山天宇海1B座中層以1005萬元成交，3房1套間隔，面積787方呎，呎價12770元，屬市價。據了解，原業主2010年以671萬元購入單位，帳面獲利334萬元。

　　世紀21奇豐物業分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑2座高層以918萬元成交，3房1套間隔，面積788方呎，呎價11650元，屬市價。據了解，原業主1997年以710萬元購入單位，帳面獲利208萬元。
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