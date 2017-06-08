原業主於14年以約239萬元（綠表價）購入，持貨3年多，轉手帳面獲利達189萬元。
世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑H座中層3室，面積472方呎，2房間隔，經議價後獲上車客以430萬元易手，呎價9110元，屬市價水平。
利嘉閣市務經理林耀東表示，大圍金禧花園2座低層A室，面積約340方呎，為2房間隔，望內園景，以520萬元易主，呎價約15294元，據了解，原業主於2000年以140萬元購入上述單位，持貨至今成功轉售，帳面獲利約380萬元。
中原首席分區營業經理黃家全表示，奧運站維港灣6座中層A室，面積695方呎，3房連套房間隔，以1298萬元易手，呎價18676元。據了解，原業主於98年以516萬元買入，持貨近19年，現易手帳面獲利782萬元離場。
世紀21物業分行經理魏仕良表示，將軍澳怡心園3座高層F室，面積497方呎，2房間隔，開揚山景，經議價後獲區外用家以592.8萬元承接，呎價11928元。原業主於10年以223.8萬元購入，帳面獲利369萬元離場。
中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣星匯居1座中層D室，面積395方呎，採1房間隔，剛以596萬元易手，呎價15089元，新買家為外區客，原業主於11年以339萬元購入，持貨6年，現易手帳面獲利257萬元離場。