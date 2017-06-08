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﻿凱帆軒兩房1.7萬租出

2017-06-08 列印
  二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事林佩玲表示， 大角嘴凱帆軒3座極高層E室，屬兩房單位，享開揚景，面積約447方呎，以約1.7萬元租出，呎租約38元，據悉，業主於10年以約368萬元購入上址，現租出享回報約5.5厘。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后興漢大廈低層A室，面積428方呎，屬兩房間隔，望開揚景，以1.88萬元承租，呎租約43.9元，據了解，業主於96年以268萬元購入，租金回報約8.4厘。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳南豐廣場3座高層B室，面積605方呎，屬三房間隔，月租約2萬元，呎租約33.1元。業主於10年以約395萬元購入，回報率約6厘。

　　中原高級分區經理曾向杰表示，何文田半山壹號半山徑29號中層戶，面積1252方呎，以4.1萬元租出，呎租32.7元。

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