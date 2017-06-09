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日報新聞 > 地產

﻿御龍山兩房月租兩萬

2017-06-09 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山1座中層E室，面積563方呎，兩房間隔，日前以20000元租出，呎租35.5元。據了解，業主於08年以514萬元購入單位，是次租出單位可享約4.7厘租金回報。

　　利嘉閣分行經理史家樑稱，奧運站帝峯‧皇殿2座中層B室，面積約1103方呎，採4房1套間隔，望開揚市景，以52000元租出，呎租約47.1元，據了解，業主於10年以約1634.7萬元買入單位，現出租可享租金回報約3.8厘。

　　香港置業客戶經理林晉豪表示，新蒲崗譽．港灣8座低層F室，面積約530方呎，經議價後以約1.9萬元租出，呎租約35.8元，業主於09年以約356萬元購入上址，按現租金水平計算，租金回報約6.4厘。
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