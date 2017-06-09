﻿懸浮暖居 凌空鞋櫃設計巧妙

簡單生活──是城市人所嚮往的生活藍圖，一般「說得容易做的難」，若然把這概念實踐在室內設計上，「簡約」就是最核心的要求。以這次介紹的室內設計個案為例，設計師在大廳以一組優雅的懸浮鞋櫃作為主要的設計元素，清簡卻不失巧思，而女兒房更是「超額完成」，把作息、貯物及玩樂統統融入至新建的「堡壘」之中。



這間實用面積約640方呎的2房單位，位於西營盤的星鑽之內，戶主夫婦二人因小女兒出生而遷進新居，而「簡約」更是戶主夫婦二人開宗明義的設計要求。除了一切從簡外，戶主還向設計師Man Lam提出一項重要任務：為女兒設計一間「公主房」。



甫踏進這設計個案，一組懸浮鞋櫃映入眼簾。按體積而言，這組深14吋、寬30吋的鞋櫃儼如一面牆身，不過由於鞋櫃懸空而置，配合櫃底光源，令整體視覺輕盈了不少。而鞋櫃的頂部亦加入了圍邊滲光效果，令它看起來就像是自天花延展下來的樑柱，產生如鐘乳石般的美態，構思別出心裁，是設計師最為滿意的部份。



客廳以素色為主



廳區設計以素色為主，客飯兩廳的大部份牆身均髹上白色油漆，為整體設計創造簡約的背景。為呈現色調上的對比變化，設計師特別在沙發後方設計了一幅深灰焗油飾面特色牆，牆身以凹凸面方式構成樹枝、樹幹的圖案作為點綴，為單位增添一點點自然氣息。而電視兩側的一對前置喇叭也自天花懸垂，以呼應鞋櫃的懸浮元素。



單位入伙不久，配置仍然簇新，故此廚房及浴室等原裝配套，以至大廳中鋪砌的木地板，均予以保留。設計師不希望視覺上出現雜亂感，着力於統一物料及顏色，例如精心挑選一張枱面與地板顏色相近的餐枱，餐枱枱腳又與上方的吊燈互相映襯，配搭出特別的黑色線條。



貯物空間是不少業主的頭痛問題，礙於主人套房空間有限，要劃出獨立衣帽間實在不容易。設計師以一道半通透屏風作分隔，並提升一級地台，能把寢區以及衣帽間分隔開來，又不至於令空間出現隔斷，影響設計的連貫。牀頭牆貼上仿細磚牆紙，並延伸至窗外，配合灰色牆紙的橫向紋理，有助延展視覺上的寬度。



立體城堡臥室



經過簡潔的走廊進入小女兒的房間，內裏卻「別有洞天」──一座迷你城堡出現眼前，設計師指，「男戶主對女兒房的設計特別關心，希望為小女兒安排一間具『公主氣氛』的睡房。」因此便聯想到把童話世界中的「城堡」搬進女兒房。但是，要建造一座「城堡」需要考慮多種因素，包括結構樑柱的位置，更需要因應樓底比例調整城堡的設計樣式。



單位樓高九呎，睡房內建造地台後，仍得以往高空發展─最終建成的「城堡」結合了衣櫃及高架牀的功能，兼顧作息、玩樂及貯物功能。「城堡」的主要組件為白色，並以紫色調修邊勾勒出輪廓，既與牆上的柔和粉紫色調微妙呼應，又能減少壓迫感，並利用窗台多造一張睡牀備用。