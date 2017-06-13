﻿薄扶林豪宅睇樓人流回升

薄扶林豪宅受用家入市支持，近月交投持續，業主見最近造價理想，亦趁機放盤，盤源有回升趨勢。指標屋苑碧瑤灣及貝沙灣均於近月錄得大額成交，個別甚至破頂及連租約。而一向交投罕有的碧荔道亦錄得1宗美琳苑細單位易手。



據中原地產高級營業董事黃燕源透露，大型指標屋苑貝沙灣近月交投氣氛不俗，5月至今暫錄10宗買賣成交，包括1宗洋房成交，5期雙號屋，實用面積3603方呎，以2.05億元成交，呎價達56897元。分層標準單位平均實呎價約27390元，當中一個4期8座高層A室，實用1052方呎，望華富邨，以2900萬元連1車位沽出。同類型單位一般造價僅2600萬元，故是次成交價創同類新高。



貝沙灣暫錄10宗成交



另外貝沙灣6期8A座中層A室，實用面積1752方呎，4房雙套，享全海景，近期以約5280萬元售出，實用呎價30137元。而2期1座高層B單位，實用938方呎，2房1套，獲睇好樓市前景的外地回流客斥資2205.5萬元連租約承接，實用呎價23513元，並不惜付15%印花稅入市。



貝沙灣現時約有130個放賣盤，標準分層單位以3房為主，近8成為連租約放售，1房單位入場費950萬元，2房入場費1300萬元起，3房入場費2700萬元。洋房放盤則有6間，入場費達2.1億元。



此外，美聯物業高級營業經理莫穩兒表示，薄扶林豪宅於4月份曾一度交投放慢，當時業主見市場屢錄破頂成交，故叫價進取，買家一時無法適應，雙方呈拉鋸狀態。



及至5月，不少用家消化新高價，故追價入市，令薄扶林近月二手豪宅交投回暖，睇樓人流亦有增長，業主見最近造價理想，亦陸續放盤，但態度進取，叫價屢創新高，市價放盤偏少。例如碧瑤灣3房單位就由4月份平均叫價2350萬元，升至現時平均2450萬元。



碧瑤灣反價至3438萬易手



碧瑤灣於5月至今暫錄5宗買賣成交，平均實用呎價16880元，當中包括一個3房單位及一個罕有4房成交。該4房單位為41座低層，實用面積2079方呎，原業主於租客遷出後叫價3400萬元交吉放售。由於碧瑤灣4房吉盤最近相當少見，故即時吸引多組客人睇樓。原業主最後反價38萬至3438萬元易手予自用買家，交吉期間放盤不足一星期。



另外24座高層C室，實用1363方呎，以2730萬元沽出，創屋苑同類3房單位造價新高。回顧4月，碧瑤灣共錄4宗成交，平均實用呎價15615元。



屋苑現時約有72個放賣盤，3房戶為主，逾4成連租約放售，2房入場費1450萬元，3房入場費2300萬元，4房入場價達4000萬元。



另外，碧瑤灣第28至40座大廈外牆正大翻新，將於2018年第一或二季完工，亦導致不少業主將維修成本計入叫價，帶動屋苑叫價上揚。



美琳苑細碼盤750萬沽



另外，一向鮮少放盤及交投的碧荔道一帶洋房亦連續2個月錄得成交。該屋苑為位於碧荔道28號的美琳苑，為區內罕見細碼物業，屬入場之選，平均1年不足5宗成交，最近連續2個月錄成交實屬罕見，屋苑於5月份錄得1宗成交，D座中層，實用面積524方呎，成交價750萬元，實用呎價14313元。美琳苑4月份亦錄1宗成交，為F座頂層連天台單位，實用面積561方呎，以858萬元成交，實用呎價15294元。屋苑現時僅得5個放賣盤，以2房為主，僅2間交吉放售，入場單位為實用369方呎的1房連天台戶，叫價658萬元連租約放售。