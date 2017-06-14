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﻿金禧花園兩房月租1.5萬

2017-06-14 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分區經理林旭樂稱，大圍金禧花園3座中層C室，面積314方呎，兩房間隔，以約1.5萬元租出，呎租47.8元。據了解，業主於11年以260萬元購入物業，是次租出單位可享約6.9厘租金回報。

　　美聯營業經理徐廣森表示，牛頭角淘大花園園D座低層8室，面積375方呎，屬2房間隔，單位附設企理裝修，每月租金1.42萬元，呎租約37.9元。業主於12年1以約337萬元購得，按現水平租金計，回報率約5.1厘。

　　利嘉閣助理分區經理蔡銘軒表示，九龍站君臨天下2座低層A室，面積約751方呎，採兩房間隔，享海景，以月租約4.6萬元租出，呎租約61.3元，據了解，業主於12年以約1800萬元購入，租金回報率約3.1厘。
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