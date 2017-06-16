﻿二手紛錄用家市價成交

美聯高級營業經理鍾家豪表示，荃灣荃德花園D座中層H室，面積約為306方呎，獲上車客以約373.8萬元購入，呎價約為12216元。原業主於01年以約83萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約290.8萬元，升值3.5倍。
世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角港運城1座中層A室，面積777方呎，3房連套房間隔，望內園景，經議價後以1138萬元易手，呎價14646元，屬市價水平。原業主於96年以597萬元購入，持貨至今轉售，帳面獲利541萬元離場。
利嘉閣高級經理黃智傑稱，將軍澳峻瀅5座中層D室，面積約508方呎，為兩房間隔，以633萬元獲承接，呎價約12461元，據了解，原業主於12年以約401.7萬元買入單位，現轉手帳面獲利約231.3萬元，物業升值約57.6%。
美聯聯席區域經理陳國良表示，沙田偉華中心1座低層A室，面積約為358方呎，望山景，成交價約470萬元，呎價約為13128元，原業主於11年以約253萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約217萬元。
祥益執行董事張才權表示，屯門居屋兆安苑G座高層1室，面積495方呎，兩房間隔，日前獲區外換樓客垂青，以430萬元（自由市場價）並一筆過付款購入，呎價為8687元，屬市場價成交。