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﻿兆康苑466呎月租9900

2017-06-16 列印
  二手再錄市價租務個案，祥益高級客戶經理李啟昌稱，屯門兆康苑I座高層1室，面積466方呎，日前獲一名準新婚客垂青，以9900元租入，呎租21.2元。

　　世紀21物業(杏花邨)區域經理鄭智鐘稱，柴灣杏花邨50座高層7室，面積713方呎，3房連套房間隔，望全海景，以月租2.45萬元租出，呎租34.4元，屬市價水平。

 業主早於91年斥資237萬元購入物業，業主可享租金回報達12.4厘。

　　Q房網聯席董事梁婉雯表示，九龍站擎天半島5座高層E室，面積849方呎，屬3房加工人房間隔，望海景，獲租客以4萬元租入，呎租約為47.1元，據了解，業主於03年以約475萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約10.1厘。
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