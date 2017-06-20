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﻿屋苑續錄上車客入市

2017-06-20 列印
■淘大花園322方呎單位，獲上車客以470萬元承接。
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  據星島地產網報道，二手再錄上車客市價入市個案，美聯助理區域經理黃遠基表示，牛頭角淘大花園M座高層3室，面積322方呎，屬2房間隔，獲上車客斥資470萬元承接，呎價14596元，據悉，買家為同區上車客，原業主於12年1斥資約330萬元購入，是次轉手帳面獲利約140萬元。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門邁亞美海灣1座高層G室，面積398方呎，2房間隔，獲區外客垂青，以460萬元購入自住，呎價11558元，屬市價水平。原業主於13年以約245萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約215萬元。

　　中原分行經理胡順成表示，葵涌廣場2座低層F室，面積493方呎，3房間隔，以718萬元成交，呎價14564元，買家為區內家庭，打算作換樓，原業主於96年以257萬元購入單位，現沽貨帳面獲利461萬元。

　　利嘉閣聯席董事梁敬嚴稱，將軍澳都會駅5座中層D室，面積約642方呎，屬3房間隔，望園景，經議價後以905萬元成交，呎價約14097元，據了解，原業主於09年以約400萬元購入物業，現成功轉售，帳面獲利約505萬元。

　　香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站凱帆軒3座高層C室，屬2房間隔，享海景，面積449方呎，成交價約788萬元，呎價約17550元，原業主於12年以約643萬元購入上址，現沽出帳面獲利約145萬元。

　　美聯營業經理蕭俊健表示，該鰂魚涌南豐新邨4座低層E室，面積516方呎，屬3房間隔，以706萬元易手，呎價13682元，原業主於02年以約75萬元購入，帳面獲利約631萬元。
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