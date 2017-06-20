﻿貼市價盤短缺 北角半山豪宅稍擴議幅交投平穩

北角半山貼市價盤源短缺，加上在市場承接消耗下，成交量自3月起逐步下滑，至6月上旬僅錄單位數成交，交投緩慢。除了個別罕有單位仍出現破頂成交外，一般業主有見放盤太久，交投轉靜，亦開始擴闊議幅，部份指標屋苑如賽西湖大廈亦錄減價150萬元，並以市價成交。



世紀21日昇地產聯席營業董事蔡嘉駿表示，北角半山豪宅受盤源緊絀及一手強勢影響，成交量自3月份已逐月回軟。近月加上按揭措施收緊，三重打擊下交投更慢，6月上旬暫僅錄3宗買賣成交，5月份亦只錄17宗成交。反觀3月份相當暢旺，月內共錄32宗成交。



蔡嘉駿提到，筍盤漸被市場吸納，買家多持觀望態度，睇樓人流大減，部份更轉投新盤，尤其自按揭收緊後情況更趨明顯。業主亦有見交投轉靜，擔心放盤時間太長，故大多開始面對現實，態度軟化，擴闊議幅。例如萬德閣低層02室，實用面積725方呎，3房1套，原業主放盤3個月，於5月份，減價70萬至1080萬元連1車位售出。另一宗賽西湖大廈1座高層A室，實用面積1105方呎，原業主於去年12月開價2600萬元，至今年5月減150萬至2450萬元易手，屬市價。近月，僅個別罕有優質或特色單位錄得破頂價沽出。例如賽西湖大廈2座高層B室，實用1480方呎，為罕有4房雙套間隔，享全海景，獲區外換樓客於5月份以4138.8萬元承接，實用呎價27965元，造價及呎價均創下該屋苑歷史新高。



賽西湖大廈暫錄1宗成交



蔡嘉駿續指，賽西湖大廈於6月至今暫錄1宗買賣成交，單位為11座高層A室，實用面積1105方呎，以約2522萬元成交，實用呎價22824元。5月僅錄上述2宗成交，平均實用呎價25489元。現時，屋苑只有15伙放賣盤，全屬3房戶，近7成連租約放售，入場費達2400萬元，平均實呎叫價26000元。



威景臺「鳳凰海景樓」破頂沽



而位於天后廟道上的威景臺，於6月至今亦暫錄1宗成交，為B座高層09室，位處罕有鳳凰樓層，實用面積701方呎，3房1套，外望全海景。原業主放盤2個半月，議價30萬至1450萬元成交，實用呎價20685元，創同類型單位造價新高。對上同類高價僅錄於5月份，單位為B座高層02室，實用面積695方呎，造價僅1380萬元，實用呎價19856元，而威景臺於5月份亦僅錄此一成交。屋苑現時僅餘4個放賣盤，2房及3房單位數量各佔一半，有2伙連租約放售，2房入場費1350萬元，平均實呎叫價約17500元。



寶馬臺特色戶造價2218萬



另外，中原地產高級區域營業經理區國良表示，北角半山近月交投明顯放緩，氣氛淡靜。如毗臨北角市區的寶馬臺，6月至今只錄1宗成交，為高層A室特色單位，實用面積1399方呎，連空中花園，原業主放盤長達10個月，議價82萬元，以2218萬元易手，實用呎價15854元，屬屋苑同類型單位造價平頂成交。屋苑於5月份未錄成交。現時放賣盤不足10個，全屬3房戶，當中8成連租約放售，入場費1080萬元，平均實呎叫價13500元。