世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山中心2座中層C室，面積364方呎，2房間隔，享海景，獲上車客以570萬元承接，呎價15659元，屬市價水平。原業主於13年購入上址，當時作價382萬元，持貨4年至今轉售，帳面獲利188萬元。
中原區域營業經理何鑫表示，上水皇府山座高層B室，面積490方呎，兩房間隔，日前以585萬元獲承接，呎價11939元，據悉，原業主則於07年以234萬元購入上址，持貨約10年，是次轉手帳面獲利約351萬元離場。
祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天麗苑低層14室，面積601方呎，獲外區上車客垂青，以328萬元（綠表價）購入作自住，呎價為5458元，屬市場價成交。原業主於97年以約75.2萬元（居二市場價）購入。
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸6座中層C室，面積488方呎，兩房間隔，以645萬元易手，呎價13217元，新買家為用家，原業主於08年以283萬元購入單位，持貨9年，帳面獲利362萬元離場。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角健威花園E座高層7室，面積456方呎，2房間隔，望開揚景，獲區外上車客以650萬元承接，呎價14254元，屬市價水平。
據了解，原業主於09年以235萬元購入作自住用途，持貨至今轉售，帳面獲利415萬元。