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﻿御龍山三房月租2.5萬

2017-06-21 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分區經理周偉航表示，火炭御龍山3座中層C室，面積689方呎，3房連套房間隔，望內園景，剛以25000元租出，呎租36.3元。業主於08年以593萬元購入單位，是次租出單位可享約5厘租金回報。

　　利嘉閣經理黃諾文表示，西灣河嘉亨灣6座高層F室，面積約503方呎，為2房間隔，望海景，以24000元租出，呎租約47.7元，據了解，業主於14年以約850萬元購入上址，是次租出，可享租金回報率約3.3厘。

　　Q房網高級營業經理楊家俊表示，香港仔南灣御園高層A室，面積664方呎，屬3房間隔，望海景，獲租客以2.3萬元租入，呎租約為36.4元，原業主於09年以742萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.7厘。
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