﻿簡約溫暖家 小機關增貯物空間

一般家庭在家居設計及裝修時，其中一個最頭痛的問題，就是要騰出足夠空間以解決貯物需要，如今次介紹的設計個案，設計師除了為戶主一家重新規劃居室的空間佈局外，更加強屋內的貯物量，並在屋內加入了小機關，方便戶主夫婦隨時照看兒子。



這間位於荃灣萬景峰的設計個案，實用面積827方呎，對於一家三口的戶主而言，居住空間亦算充裕，但由於對置物需求較大，所以室內設計師Jacky Leung除了要顧及單位的裝修外觀之外，亦有不少隱藏式收納位置，滿足戶主的置物需要。



廳堂的間隔改動不算多，主要是客廳電視牆的位置，稍向房間方向內移，以擴闊客廳的空間，令客飯廳稍呈曲尺形，更具層次感，再以米白及啡調子配搭，予人溫暖感覺。



大門入口位置，正對一個懸空的大型貯物櫃，設計亦具特色──正面幾個鏤空位置，方便戶主放置裝飾擺設，而旁邊的三角形展飾架位置，內部綴以鏡子，令造型更加突出。



曲尺廳堂更展層次



戶主夫婦的另一個裝修要求，要希望隨時都能留意到兒子，所以Jacky在構思廳堂與房間走廊之間的趟門時，都花了不少心思，不僅要顧及趟門外形的美觀，如用料上呼應飯廳牆身的木紋及鏡子造型，而趟門側與電視牆之間的位置，則以玻璃作為小牆身，方便父母在廳亦可望到房間走廊的情況。



房間及洗手間的間隔改動，比廳堂為多。如客廳側的孩子睡房，除了廳房之間的電視牆經過移動之外，此房亦與毗鄰客房打通，並將部份空間納入主人房，此舉同時增加了孩子睡房及主人套房的空間。



至於上文提及的隱藏式貯物空間，主要位於房間走廊的假天花位置，假天花暗藏偌大的貯物空間，好讓一家人有足夠位置放置雜物。



主人套房佈置以淺色調為主，睡牀置中，方便三邊落牀，房間空間經過擴闊後，尚餘不少位置可裝設大型衣櫃及書桌，不僅滿足了戶主夫婦對於大量貯物的要求，更為喜愛閱讀的男戶主，加設了一個面向窗戶，採納不少自然光線的書桌。



藍白主調航海睡房



至於毗鄰的小孩房間，由於正就讀小學的戶主兒子，喜愛航海主題，所以孩子睡房用色以藍白為主之外，睡牀及書桌都加入輪船元素，睡牀上方的櫃子容量極大，儼如一間小型貯物室。



主人套房側的書房，由原裝間隔的小書房及客廁打通而成，大型書架放滿了男戶主的書籍收藏，更有巨型書桌方便工作。現時客廁的位置，本來是廚房內的工人套房，與廚房相連的門戶封起後，出入口改向走廊，並附有企缸。