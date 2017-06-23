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﻿二手紛錄用家市價入市

2017-06-23 列印
■麗港城中層兩房單位，以685萬元易手。
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　　據星島地網報道，二手紛錄用家市價入市個案，世紀21康聯地產客戶經理康向斌表示，藍田麗港城23座中層F室，面積517方呎，2房間隔，望內園池景，以685萬元易手，呎價13250元。原業主於96年3月購入上址，當時作價355萬元，持貨21年至今轉售，帳面獲利330萬元。

　　利嘉閣首席聯席董事楊震霆表示，馬鞍山聽濤雅苑4座低層A室，面積約788方呎，為3房間隔，望海景，獲買家以945萬元承接，呎價約11992元。據了解，原業主於06年以約375萬元購入，持貨至今成功轉售，帳面獲利約570萬元。

　　世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角城市花園14座中層D室，面積564方呎，3房間隔，望樓景，經少議價後以879萬元易手，呎價15585元，屬市價水平。據了解，原業主早於99年以315萬元購入，帳面獲利564萬元離場。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，柴灣灣景園低層H室，面積450方呎，屬2房間隔，望山景，獲買家以598萬元承接，呎價約為13289元。據了解，原業主於14年以約455萬元購入，持貨約3年，按買入價計算，帳面獲利約143萬元。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳日出康城領峯8座中層LA室，面積678方呎，採3房連套房間隔，經議價後以748萬元成交，呎價11032元。據悉，原業主於13年8月以540萬元購入上址，持貨近4年，現易手帳面獲利208萬元。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳居屋煜明苑B座中層11室，面積610方呎，以綠表價470萬元易手，呎價約7705元。
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