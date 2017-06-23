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﻿錦綉花園單號屋月租2.1萬

2017-06-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分區經理巫國榮表示，元朗錦綉花園M段3街單號屋，面積848方呎，日前以21000元租出，呎租24.8元。據了解，業主於13年以580萬元買入上址，是次租出單位可享約4.3厘租金回報。

　　香港置業首席高級營業經理植光遠表示，牛頭角淘大花園Q座高層4室，面積489方呎，屬2房間隔，望內園景，獲外區客以月租約1.68萬元承租，呎租34.4元，業主於14年7月斥資約530萬元購得，是次租出享回報率約3.8厘。

　　Q房網營業經理王俊安表示，天后DIVA中層C室，面積493方呎，2房間隔，望開揚景，獲租客以2.53萬元租入，租約為51.3元。據了解，業主於14年1月以944萬元購入上述單位，租金回報達3.2厘。
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